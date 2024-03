Paula Amorim mostra reação de Breno Simões ao descobrir 2ª gravidez

Reprodução/ Instagram

1 de 1 Paula Amorim, Breno Simões e Theo em foto juntos. Os dois aparecem na cama – Metrópoles – Foto: Reprodução/ InstagramPaula Amorim usou as redes sociais nesta quarta-feira (13/3) para mostrar a reação do marido, Breno Simões, ao descobrir que a esposa está grávida pela segunda vez. Os dois se conheceram no BBB 18 e são pais de Théo, de um ano de idade.

“Grávidos pela segunda vez! Vem ver como a Loirão me contou a novidade mais linda desse ano e qual foi a minha reação! Será que eu chorei?”, escreveu ele na legenda da publicação, feita no Instagram.

Paula Amorim escreveu a frase “estamos grávidos” na barriga e escondeu o desenho com uma regata. A ex-BBB, então, disse que ia usar uma câmera analógica para fazer uma foto da família e, quando o maridão olhou para câmera, Paula levantou a blusa para a mensagem aparecer na foto. Ao ver o registro, o arquiteto não segurou as lágrimas. Veja!

