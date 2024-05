A quarta-feira (1/5) começou de um jeito para lá de assustadora para Milhem Cortaz. O ator, que está no ar em Os Outros, da Globo, foi às redes sociais para contar que se envolveu em uma briga de trânsito e quase saiu na porrada com o outro motorista.

O global descreveu que estava indo buscar a filha Helena em uma balada, quando, às 7h, a confusão aconteceu. “Filha chegou da balada às 6h30, fui buscar lá no Canindé. No caminho, fechei um cara sem querer na entrada da marginal, encostei num posto, eles vieram atrás e quiseram partir para cima e cair na porrada. A galera ali no posto me salvou, quase apanhei”, explicou.

Milhem-Cortaz-Briga-Transito

Milhem Cortaz se envolve em briga de trânsito: "Quase apanhei"

Amor-de-Mae-Matias-Milhem-Cortaz-Victor-Pollak-TV-Globo

Victor Pollak/TV Globo/Divulgação

Milhem Cortaz

Famoso por Tropa de Elite, Milhem Cortaz cantou a música do BBB24 Divulgação/TV Globo

Milhem Cortaz

A autoridade local de Serro Azul é adepto ao uso de calcinhas Divulgação/TV Globo

Milhem Cortaz

Milhem Cortaz dá vida ao delegado Machado Divulgação/TV Globo

Mesmo com a situação, Cortaz declarou que não perdeu o seu dia. “Estou otimista, olha que sol maravilhoso. To aí, voltando para o hospital, cheio de otimismo, vamos lá!”, completou, fazendo referência à sua esposa, Ziza Brizola, que está internada com dengue.

Nos comentários da publicação, o ator recebeu apoio dos seguidores. “Os caras do posto ‘não pode botar a mão no caveira, ordem minha! Já salvou minha vida’”, disse um, fazendo referência ao filme Tropa de Elite. “Não respeitam mais o capitão Fábio”, brincou outro.