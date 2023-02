Paulinho da Força quer comando do Sebrae e Marília Arraes na Sudene

Até agora preterido na distribuição de espaços no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-deputado federal Paulinho da Força deve ter encontro em breve com o presidente da República. O presidente nacional do Solidariedade, que declarou apoio ao petista ainda no primeiro turno da eleição presidencial de 2022, tem duas demandas, segundo interlocutores ouvidos pelo Metrópoles: o comando do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e emplacar a ex-deputada federal Marília Arraes, sua correligionária, no comando da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

De acordo com lideranças do Solidariedade, há um encontro entre Paulinho da Força e Lula previsto para esta quarta-feira (15/2). O desejo do ex-deputado pelo Sebrae nasce de uma articulação do governo para retirar Carlos Melles da presidência da instituição, cargo ocupado por ele desde 2019.

Melles foi colocado na presidência após uma jogada do então ministro da economia Paulo Guedes junto ao conselho deliberativo da instituição do Sebrae. Na ocasião, eles conseguiram destituir João Henrique Sousa da presidência da instituição, que compõe o chamado “Sistema S“. Cinco meses antes, o parlamentar mineiro, indicado pelo governo Bolsonaro, sofreu uma derrota na disputa pelo comando da entidade. O governo Lula visa usar o mesmo artifício contra Melles.

Os petistas estudam reunir o conselho deliberativo, onde já contabilizam seis votos, para anular a recondução do ex-deputado na presidência do Sebrae. Isso acontece após Melles, nome ligado a Bolsonaro, não ceder às pressões para mudanças na direção do órgão. Não há nome definido, porém, para quem assumiria o cargo.

Gleisi Hoffmann, Paulinho da Força e Lula se reuniram para selar aliança após desconforto causado por vaias ao líder do SolidariedadeAlém de Paulinho da Força, outro nome cotado para a presidência do Sebrae é Décio Lima (PT). Ele foi candidato ao governo de Santa Catarina em 2022 e recebeu 29,31% dos votos no segundo turno, sendo derrotado pelo bolsonarista Jorginho Mello (PL). Ana Paula Lima (PT), mulher do ex-candidato, foi eleita deputada federal pelo estado.

O nome de André Ceciliano (PT-RJ) também chegou a ser ventilado, mas o petista, que foi candidato ao Senado, ficou com a Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República. O impasse envolvendo o Sebrae, assim como as principais disputas do segundo escalão, só deve ser resolvido após o Carnaval.

Outra demanda de Paulinho da Força no encontro com Lula será o comando da Sudene. O presidente do Solidariedade tem interesse em emplacar o nome de Marília Arraes na autarquia. Ela foi candidata ao governo de Pernambuco, sendo derrotada com 41,30% dos votos no segundo turno. Como o Metrópoles mostrou, a ex-deputada disputa a presidência da instituição com Humberto Costa (PT-PE) e com o União Brasil, além do PSB, como divulgou o colunista Igor Gadelha.

O senador petista, porém, teria garantido a indicação ao comando da Hemobrás, a ser anunciada no segundo semestre. Dessa forma, sua demanda pela Sudene arrefeceu no banco governista de apostas.