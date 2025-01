Paulinho é apresentado no Palmeiras, mas sem previsão de estreia

O Palmeiras apresentou nesta quinta-feira (30/1) o atacante Paulinho, contratado junto ao Atlético-MG. O jogador de 24 anos é apontado como o principal reforço do clube para a temporada 2024. Em processo de recuperação após cirurgia por estresse na tíbia da perna direita, Paulinho ainda não tem um retorno certo aos gramados.

Em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Verdão, o novo camisa sete do Palmeiras detalhou como a lesão o prejudicou em 2024 e detalhou sobre sua atual situação.

“Me atrapalhou muito no final da temporada [passada]. Foi algo que me prejudicou muito no ano. Hoje estou muito melhor, não sinto dor nenhuma. Essa semana eu fiz um exame e tive aval para avançar significantemente na lesão”, revelou o jogador.

O atacante comentou sobre o prazo para o seu retorno aos gramados.

“Não tenho um prazo, mas em breve vou estar no campo. […] Como eu falei antes, eu não tenho prazo para voltar. Quero muito voltar o mais rápido possível. E se possível, se for nas finais, na semifinal, na final, enfim, eu vou estar pronto para ajudar o clube, ajudar o treinador a buscar mais um título para a história do Palmeiras”, pontuou.

Paulinho ainda fez questão de revelar a importância de jogar com a camisa 7. Ele revelou que possui uma ligação com o número ao longo de sua carreira. Confira:

Para ter o jogador em seu plantel, o Palmeiras desembolsou aproximadamente 18 milhões de euros (quase R$ 114 milhões), além de Gabriel Menino e Patrick, que agora jogam pelo Atlético-MG. Ele se junta a Facundo Torres e Emiliano Martínez como as contratações da equipe para 2025 até o momento.

Jogo em Brasília

Os torcedores do Distrito Federal terão mais um grande jogo para acompanhar em 2025, desta vez pelo Campeonato Paulista. No domingo (9/2), Água Santa e Palmeiras medirão forças na Arena BRB Mané Garrincha, às 18h30. A partida é uma realização Metrópoles Sports. E os ingressos para o jogão em Brasília começam a ser vendidos neste sábado (1º/2).

As entradas estarão disponíveis a partir das 14h com o início da pré-venda para clientes do Banco de Brasília (BRB).