Pavimentação da Avenida das Galáxias começa na próxima quinta (12); saiba mais

Na próxima quinta-feira (12), serão iniciadas as obras de pavimentação da Avenida das Galáxias e ruas adjacentes do bairro Bonadiman. A inauguração do serviço contará com a presença do prefeito Dr. Marcelo Belitardo – que irá explicar mais detalhes sobre o serviço à imprensa e população – e demais representantes da administração pública.

Inicialmente, as obras vão se concentrar na Avenida das Galáxias (com a implementação de canteiro central, paisagismo, ciclovia, passeios com acessibilidade e sinalização) e em ruas próximas, também localizadas no bairro Bonadiman. Confira lista completa:

Avenida das Galáxias

Extensão: 1,9 km

31.200 m² de pavimentação

Rua Venécia

Extensão: 2,2 km

19.072,20 m² de pavimentação

Rua Castelinho

Extensão: 1,1 km

13.122 m² de pavimentação

Rua XXV

Extensão: 430 m

3.636,63 m² de pavimentação

Rua Castelo

Extensão: 1,1 km

13.122 m² de pavimentação

