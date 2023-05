A vida como ela é: Dorival sem perder e Luxemburgo sem vencer

Um Majestoso é sempre um Majestoso. Corinthians x São Paulo é um dos grandes clássicos do país e sempre será um jogo importante e emocionante.

O clássico deste domingo (14/5), pela 5ª rodada do Brasileirão, tinha uma disputa especial no banco de reservas, porque Luxemburgo e Dorival Júnior assumiram as duas equipes para tentar “arrumar a casa”.

A situação do Corinthians chega ser curiosa: foram quatro treinadores diferentes em cinco rodadas do Brasileirão. E o experiente Luxemburgo, com mais esse empate, sabe que vai sofrer pressão, porque não conseguiu ganhar de ninguém. Até aqui, são duas derrotas (Independiente del Valle, do Equador, e Botafogo) e dois empate (Fortaleza e São Paulo). A Fiel Torcida não costuma perdoar num momento como este.

Dorival Jr, ao contrário, está bem mais tranquilo. Até agora não perdeu um jogo sequer e parece ter colocado o São Paulo nos eixos. É impossível não dar o crédito a um treinador que – ao assumir o Flamengo no ano passado em condição semelhante – levou o time a conquistas importantes.

Esse empate no Majestoso, de qualquer forma, acabou sendo justo para o que os dois times produziram. O Timão está em 16º e o Tricolor em 10º lugar. Nenhum dos dois está de todo confortável na tabela.

LamentávelUm fato lamentável nesse clássico paulista foram os cantos homofóbicos da torcida do Corinthians, que fizeram a arbitragem parar o jogo. O telão faz o aviso e pediu para eles pararem de xingar. Mas a torcida do Corinthians cantou ainda mais alto: “Vamos, vamos Corinthians, dessas bic*, teremos que ganhar”.

