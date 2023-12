PDT vai apoiar candidatura à reeleição do prefeito de Teixeira de Freitas

Foto: Divulgação

Félix Mendonça Júnior declarou o apoio do PDT à reeleição do atual prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo 15 de dezembro de 2023 | 12:32

Presidente do PDT baiano, o deputado federal Félix Mendonça Júnior declarou o apoio do partido à reeleição do atual prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo (União). O anúncio ocorreu durante um encontro entre o parlamentar e o gestor, realizado na manhã desta sexta-feira (15), em Salvador, e que contou ainda com a presença do presidente do PDT no município, Éden Barreto.

“Esse é um apoio essencial para a caminhada do nosso grupo em Teixeira de Freitas. O PDT é um partido que tem identidade e força política, com totais condições de nos ajudar cada vez mais na tarefa de continuar esse trabalho de crescimento do nosso município. Estamos felizes com essa decisão do deputado Félix”, declarou o prefeito.

Para Félix, o PDT se articula para crescer na Bahia, inclusive no extremo-sul do Estado, região em que Teixeira de Freitas está situada. “Estamos atuando para que o partido saia de 2024 mais fortalecido, e esse apoio ao prefeito Marcelo Belitardo, que tem feito uma boa gestão, faz parte desse processo”, frisou.

Comentários