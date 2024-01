Pé rapado? Pipoca do BBB24 já se hospedou em mansão de luxo

Lucas Pizane, Pipoca do BBB24, já teve dias de glória. O cantor, que se classificou como pé rapado, ostentou nas redes sociais a estadia numa mansão de luxo, localizado em Itacimirim, na Bahia. A coluna Fábia Oliveira apurou com exclusividade que a propriedade, que tem quatro quartos e acomoda até oito pessoas, pode ser alugada por R$ 2.200, durante um fim de semana, na alta temporada.

Para divulgar o imóvel, a administração do local até informa que já hospedou o BBB, que é baiano. Além das instalações, a casa oferece pé na areia, com acesso privativo para a praia de Itacimirim e piscina com vista para o mar. Na baixa temporada, é possível usufruir de tudo isso por R$ 1.800, durante os três dias do final de semana. Para assistir o vídeo onde Lucas se deleita, clique aqui!

Lucas foi confirmado no reality da TV Globo nessa sexta-feira (5/1), durante o Big Day. No vídeo de apresentação, o rapaz reforça que não tem onde cair morto e que está devendo até o aluguel. Além disso, Pizane causou polêmica ao declara que está comprometido, mas que “proibido é ainda mais gostoso”. A frase não caiu bem na web e internautas criticaram a declaração.

_1 a 1_resized_compressed

Mansão de luxo em Itacimirim, na Bahia Reprodução/Redes sociais

WhatsApp Image 2024-01-08 at 08.

Mansão de luxo em Itacimirim, na Bahia Reprodução/Redes sociais

WhatsApp Image 2024-01-08 at 08.49.33 (1)_compressed

Mansão de luxo em Itacimirim, na Bahia Reprodução/Redes sociais

“Como ferrar a imagem antes mesmo do programa começar”, “Já entrou saindo”, “Nem entrou e já tá querendo ser cancelado”, “O fã mais fraco do Neymar”, “Certamente, após isso, ele já está solteiro”, “Sigam Lucas Pizane para mais dicas do que não falar em rede nacional” e “Resumindo, não vale o prato que come” foram algumas das reações nas redes.

Lucas Pizane já foi vocalista de duas bandas de música baiana. Atualmente, segue carreira solo e se apresenta na noite de Salvador, além de estudar produção cultural. Nascido numa família evangélica, ele lembra que teve uma educação mais rígida.

Lucas Pizane BBB24

Lucas Pizane Foto: Divulgação