Pedetista questiona contratos da Petrobras com empresas da Lava Jato

Um deputado federal do PDT, partido da base do governo Lula, questionou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre contratos da Petrobras com empresas que foram alvo da operação Lava Jato.

O questionamento foi protocolado na Câmara na terça-feira (23/4) por Marcos Tavares (PDT-RJ), aliado, no Rio de Janeiro, do também deputado Washington Quaquá (RJ), vice-presidente nacional do PT.

No requerimento, Tavares faz 13 questionamentos pedindo a posição do ministério sobre a contratação de empresas que foram investigadas pela Lava Jato pela Petrobras e sobre medidas de fiscalização adotadas sobre os contratos.

“O escopo das atividades das construtoras investigadas na operação Lava Jato e sua subsequente reabilitação para contratos públicos demandam um rigoroso processo de fiscalização e controle por parte das autoridades competentes. É essencial que o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras detalhem as medidas adotadas para monitorar o cumprimento dos contratos por parte dessas empresas e para evitar qualquer tipo de conduta imprópria”, justifica o parlamentar.

Em julho de 2023, as empreiteiras Novonor (antiga Odebrecht), Andrade Gutierrez e UTC, todas alvos de denúncias da Lava Jato, foram reabilitadas para prestar serviços à Petrobras.

A coluna procurou o Ministério de Minas e Energia para saber o posicionamento da pasta sobre os contratos da Petrobras com empreiteiras que foram alvo da Lava Jato, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.