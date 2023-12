Pedro Henrique realizou sonho de ser pai dois meses antes de morrer

O cantor gospel Pedro Henrique morreu durante uma apresentação na Bahia, nessa quarta-feira (13/12). O artista deixou uma filha, Zoe, de quase dois meses de idade. Nas redes sociais, ele e sua esposa, Suilan Barreto, postaram o mesversário da pequena e ainda compartilharam momentos do parto.

“Um mês desde que nossa vida nunca mais foi a mesma. Desde que descobrimos um amor puro e incomparável. Um mês desde que fomos desafiados a não temer, mesmo enquanto andávamos pelo vale da sombra da morte. Quando a dúvida pairava nosso coração, nós a chamávamos pelo nome: Zoe – que quer dizer vida”, comemorou ele, no dia 19 de novembro.

O cantor gospel Pedro Henrique morreu, na última quarta-feira (13/12), durante um show na Bahia

De acordo com a gravadora do artista, Todah Music, o artista teve um infarto fulminante Reprodução/Instagram

Ele se apresentava em Feira de Santana (BA) Reprodução/Instagram

O cantor se tornou pai de Zoe, sua primeira filha, há dois meses Reprodução/Instagram

Ele também deixa a esposa, Suilan Reprodução/Instagram

Pedro Henrique e sua esposa, Suilan Barreto, durante a gravidez de Zoe

Por fim, ele desejou feliz mesversário à filha. “Eu abençoo você, minha filha! Que haja sangue nos umbrais de nossa porta e o mal não te toque. Você será como a flecha na mão do arqueiro! Obrigado por nos mostrar um amor que nunca antes havíamos sentido. Feliz um mês”, completou.

A pequena nasceu de maneira prematura, com 33 semanas e 4 dias e é fruto do relacionamento do cantor com a influencer Suilan Barreto. Antes do nascimento de Zoe, o casal perdeu um filho, por aborto espontâneo.

