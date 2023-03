Pedro Sampaio está namorando jogador de vôlei de 22 anos; conheça

Em novembro do ano passado, Pedro Sampaio revelou que não define sua sexualidade e namora pessoas independente de gênero. Na época, ele já vivia um relacionamento com o modelo e jogador de vôlei Henrique Meinke, informa o jornal Extra.

O casal está junto há sete meses e assumiram a relação para amigos próximos e familiares.

O primeiro evento público dos pombinhos foi o Baile da Vogue, além de uma temporada de alguns dias em Fernando de Noronha, em janeiro. Eles também estiveram juntos no Beto Carrero World e até na Farofa da Gkay.

Quem é o namorado de Pedro Sampaio

Meinke, de 22 anos, nasceu no Mato Grosso, onde começou a jogar vôlei no colégio. Aos 17 anos, ele foi convocado para a Seleção Brasileira escolar. Depois disso, fixou residência no Rio de Janeiro, onde chegou a jogar pelo Tijuca Tênis Clube e começou a modelar sendo agenciado pela 40º Graus Models, que revelou entre outros, Cauã Reymond.