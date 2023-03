BBB23: Key Alves é eliminada no oitavo Paredão

Key Alves foi a oitava eliminada do BBB23. A sister deixou o programa com 56,76% dos votos. Ela disputava a permanência no reality show com Sarah Aline e Domitila.

A jogadora de vôlei foi uma das antagonistas da edição. A participante teve bastante tempo de tela por conta das discussões e intrigas que travou com outros confinados. O casal com Gustavo foi um porto seguro, que desmoronou após a saída do brother.

A rivalidade com MC Guimê durou apenas duas semanas, mas rendeu bons momentos para o espectador que estava ansioso por confusões. A musa do vôlei também movimento o lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, com declarações polêmicas sobre figuras públicas como Rodrigo Mussi, Neymar Jr. e Gustavo Mioto.

Ela sai do BBB23 com a fama de vilã, mas foi responsável por não deixar que o reality show se tornasse um confortável marasmo para os outros presentes no confinamento.

Novo prêmio do BBB23Como de costume, alguns brothers foram sorteados para apostar em quem deixaria o Big Brother Brasil no oitavo paredão. A cada acerto, eles aumentam o prêmio final em R$ 20 mil, que promete ser o maior da história do reality. Porém, desta vez, cada erro também retira R$ 20 mil do total.

Cezar Black, falou que Sarah Aline seria eliminada. Amanda, Larissa, Bruna e MC Guimê apostaram que Key Alves sairia do reality show. Gabriel foi em Domitila. Com o resultado do Paredão consumado, o prêmio subiu R$ 40 mil e chegou em R$ 1,99 milhão.