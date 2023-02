Larissa e Cristian brigam após cobra no Queridômetro: “Meus alvos”

O tempo fechou na casa do BBB23 na tarde desta segunda-feira (6/2). Larissa e Cristian protagonizaram uma discussão acalorada. Isso aconteceu após a personal trainer descobrir que ganhou uma cobra do empresário na classificação diária do Queridômetro. Ao tentar entender a justificativa, ela ouviu que é um dos alvos do brother.

“Sou uma trouxa mesmo. Estava falando bem de você ontem”, disse Larissa. “Ah, acredito”, ironizou Cristian. “Por que você me deu cobra? O que mudou de ontem para hoje?”, indagou ela.

“Você e Fred sabem que são os meus alvos”, disparou o empresário. “Por que?”, quis entender ela. “Cobra é falsidade. Se tivesse dado alvo, ok, tanto que já te dei alvo também, mas cobra eu queria que você me explicasse o motivo ou então me explica no Jogo da Discórdia hoje”, desafiou ela. “Pode ser, serve pra isso mesmo”, concordou o rival.

