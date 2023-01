Pedro Scooby se manifesta após abrir processo contra Piovani: leia

Por meio de sua assessoria jurídica, Pedro Scooby afirma que Luana Piovani está proibida de citar o seu nome nas redes sociais 26/01/2023 14:28, atualizado 26/01/2023 14:31

Pedro Scooby e Luana Piovani (Reprodução/Montagem Metrópoles)

Após Luana Piovani publicar um longo vídeo onde afirma que foi processada por Pedro Scooby, o surfista usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o caso. Por meio de sua assessoria jurídica, o ex-BBB diz que a ex está proibida de citar o seu nome nas redes sociais.

“Reconhecendo o risco aos menores da superexposição, o Judiciário Brasileiro proferiu a decisão, em 18.01.23, proibindo a postagem de novos vídeos, vedando que se faça ‘qualquer postagem, por qualquer mídia social, que contenha alusão, direta ou implícita, ao nome do autor e/ou ao nome do autor correlacionado ao nome dos filhos em comum’”, diz um trecho da nota.

Pedro Vianna, de 32 anos, é um surfista brasileiro adepto ao freesurfer. Quando criança, segundo amigos, parecia o personagem do desenho Scooby-Doo, por isso passou a ser chamado pelo apelido. Desde então, adotou o nomeReprodução/Instagram

Além de surfista, Pedro era estrela da série Pedro Vai Pro Mar, onde dividia com os telespectadores viagens que fazia, aventuras e rotina. O programa era exibido pelo canal a cabo OFFReprodução/Instagram

Em 2017, Scooby foi convidado para participar da primeira edição do reality show Exathlon Brasil, e terminou o programa em segundo lugar. Além disso, o atleta ainda carrega a honra de ser o primeiro sufista brasileiro a protagonizar uma história em quadrinhos Reprodução/Instagram

Envolvido em diversas polêmicas, Pedro se tornou o centro das atenções após anunciar o fim do relacionamento com a atriz Luana Piovani. O ex-casal se conheceu em 2011 e ficou junto até 2019Reprodução/Instagram

Pedro é pai de três filhos: Dom, de 9 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 6 anos, frutos do relacionamento com LuanaReprodução/Instagram

Desde o término conturbado, a atriz e o surfista trocam farpas nas redes sociais. Um dos principais motivos, inclusive, é a pensão alimentícia dos filhosReprodução/Instagram

Pouco depois de se separar de Piovani, o atleta se envolveu com Anitta, com quem ficou por três meses. Em entrevista ao Leo Dias, Pedro afirmou que a cantora terminou com ele pelo telefone e revelou que reações de Luana influenciaram em algumas brigasReprodução/Instagram

Meses após o término com Anitta, Scooby engatou relacionamento com a modelo internacional Cíntia DickerReprodução/Instagram

Um ano após assumirem o namoro, Pedro e Cíntia se casaram de forma discreta em Portugal. Logo em seguida, os pombinhos compartilharam a novidade com os seguidores nas redes sociaisReprodução/Instagram

Com mais de 4 milhões de fãs só no Instagram, Scooby foi convidado para compor o elenco da 22ª edição do Big Brother Brasil. No entanto, após ser indicado pela casa ao 17º Paredão, Pedro Scooby deixou o reality com 55,95% dos votos. Ele disputou a permanência no programa com Eliezer e Douglas SilvaReprodução/Instagram

Ainda segundo a nota, o descumprimento da decisão “implica, além de multa”, em desrespeito ao Judiciário brasileiro como instituição do estado democrático de direito e ignora os efeitos nocivos da superexposição dos menores”.

De acordo com a nota de Scooby, a decisão foi proferida em 18 de janeiro deste ano. O vídeo foi publicado por Piovani nesta quinta-feira (26/1), onde ela relata o processo movido pelo ex-marido e cita que ele usou fotos suas pela no documento.

Leia a nota completa:

Pedro Scooby se manifesta após mover processo contra Luana Piovani Mais lidas