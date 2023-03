Recorde os altos e baixos do casamento de Projota e Tamy Contro

Conforme já noticiado mais cedo pela coluna LeoDias, Tâmara Contro revelou nesta quarta-feira (29/3) que seu casamento com Projota chegou ao fim, após 7 anos de união. A coluna relembra alguns momentos que marcaram o romance do rapper com a atriz.

Projota e Tamy se conheceram em dezembro de 2015, na saída de um barzinho da Rua Augusta, em São Paulo, e logo começaram a namorar. Em 2016, Projota pediu a atriz em casamento na rua em que conheceram e deram o primeiro beijo, ao som de sua música A voz e o Violão.

Em julho de 2017, eles decidiram por um fim no relacionamento, o rompimento durou 1 ano. Em 2018 eles se reencontraram e reataram o noivado, em maio do ano seguinte, reuniram amigos e familiares e oficializaram a união em uma cerimônia belíssima na Capela da PUC, na capital paulista.

Dois anos após o casamento, em 2020, Tamy descobriu que estava grávida da primeira filha, a pequena Marieva, que atualmente tem 3 anos. Praticamente 1 ano após o nascimento da filha, Projota decidiu aceitar o convite e participar do Big Brother Brasil, onde ficou confinado de janeiro a março.

Após o reality, em julho de 2021, o casal celebrou a compra da primeira casa. “O lugar perfeito para Marieva crescer”, disseram ao anunciar a novidade nas redes sociais.

No início de 2022, a atriz falou nas redes sociais sobre aumentar a família e dar um irmão para a filha. Após cerca de 10 meses tentando engravidar, o casal anunciou em novembro de 2022 que estavam esperando o segundo filho, Otto. Tamy está grávida de 38 semanas e aguarda ansiosamente a chegada do filho.

