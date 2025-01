Peeling de fenol: 1ª audiência do caso é marcada para julho deste ano

São Paulo — A primeira audiência do caso do peeling de fenol, que vai decidir se Natalia Becker, dona da clínica de estética que realizou o procedimento, deve ir a júri popular pela morte do empresário Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, foi marcada para julho deste ano, no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

O que se sabe

A sessão acontecerá no dia 11 de julho, às 13h;

A Justiça de São Paulo designou a audiência de instrução para interrogatório, debates e julgamento;

O caso aconteceu em 3 de junho de 2024. Na ocasião, Henrique teria morrido devido a uma parada cardiorrespiratória em decorrência de “edema pulmonar agudo” ao inalar fenol durante peeling na clínica da influenciadora Natalia Becker.

Desde setembro de 2024, Natalia é ré pelo homicídio doloso com dolo eventual qualificado por motivo torpe, após a Justiça ter aceitado denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Peeling de fenol: relembre o caso

Henrique Chagas começou a passar mal logo após ser submetido a um peeling de fenol no dia 3 de junho. O óbito dele foi constatado por uma equipe do Samu cerca de uma hora depois dos primeiros sintomas.

Natalia se apresentou na delegacia apenas dois dias após a morte da vítima e prestou depoimento por cerca de 2 horas. “Eu tô muito triste pelo que ocorreu, jamais quis prejudicar ninguém. Sinto muito pela família dele. Acabou com a minha vida isso. Eu jamais tive a intenção de prejudicar ele”, disse a influencer a jornalistas ao sair da delegacia.

A mulher admitiu não ter solicitado exames prévios de Henrique e disse que aprendeu a aplicar o peeling em um curso on-line.

A clínica dela foi fechada e autuada pela Vigilância Sanitária do município. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o estabelecimento “exercia procedimentos em desacordo com a legislação vigente”.

Causa da morte

Henrique Chagas morreu devido a uma parada cardiorrespiratória em decorrência de “edema pulmonar agudo” ao inalar fenol durante peeling na clínica da influenciadora Natalia Becker. A causa da morte consta no laudo do Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Técnico-Científica.

A perícia encontrou vestígios do produto químico na pele do paciente e conseguiu confirmar o que causou o problema nos pulmões dele: “edema pulmonar agudo desencadeado por ação inalatória local do agente químico fenol”, informa o documento assinado pelo médico que fez o exame necroscópico em Henrique.

“As alterações ocasionaram danos na função respiratória, com inibição da hematose, que gerou o escurecimento sanguíneo, a congestão polivisceral e as equimoses (…)”, aponta a perícia.

“Deve-se considerar ainda que a escarificação apresentada em face poderia ter contribuído para um aumento da absorção do produto, embora o mesmo não tenha sido detectado na amostra de sangue estudada”. A escarificação citada é a sequência de cortes feitos no rosto de Henrique antes da aplicação do produto.

Troca de mensagens entre a equipe de Natalia Becker e Henrique Chagas da Silva, que morreu após ser submetido a um peeling de fenol, no início do mês, mostra que o jovem recebeu indicação para realizar o procedimento após enviar uma única foto e foi orientado a iniciar “tratamento”, feito com produtos vendidos pela influencer, durante o mês anterior à aplicação.

A negociação para o peeling de fenol, que foi incluída no inquérito da Polícia Civil e obtida pelo Metrópoles, aconteceu pelo Instagram. Natalia Becker, que não possui formação em medicina, foi indiciada por homicídio doloso.

Os prints (veja acima) mostram que a clínica da influencer, localizada na região do Campo Belo, na zona sul da capital paulista, permitia agendar procedimentos pela rede social. O cliente também tinha opção de agendar uma consulta antes da aplicação.

Ao entrar em contato com o perfil do estabelecimento, Henrique recebeu uma mensagem de boas-vindas, informou a sua cidade e escolheu sobre qual tratamento desejava tratar – entre “melasma”, “peeling de fenol” e “interesse em curso”.

Avaliação pelo chat

Em seguida, a clínica enviou uma mensagem de apresentação e informava o valor à vista (R$ 4,5 mil) ou parcelado (R$ 5 mil). “Você quer conquistar uma pele mais firme e jovem? Entre em contato e agende uma consulta para saber se é indicado para você”, diz trecho do texto.

A sequência da conversa, no entanto, mostra que essa análise poderia ser feita, na verdade, por meio do próprio chat. “Poderia por favor enviar uma foto de sua pele para uma breve avaliação”, pergunta a clínica. Henrique responde com uma única imagem, do seu rosto de perfil.

“Obrigada pelas fotos! Você tem indicação sim de realizar o peeling de fenol!”, responde o estabelecimento, que se coloca à disposição, em seguida, para tirar dúvidas pelo Instagram.

O jovem prefere agendar uma consulta com Natalia. Ele também avisa que trabalha em um pet shop e pergunta se pode ter contato com calor após o procedimento. “Desde que não jogue o secador em seu rosto”, responde a clínica.

O estabelecimento, então, avisa que Henrique precisaria “iniciar o tratamento” um mês antes. “Como você tem cicatrizes profundas, temos que preparar a pele para o fenol”, diz a mensagem.