Pelé jogou 21 vezes na Bahia, duas delas em Ilhéus

Os primeiros passos de Edson no futebol foram na cidade de Bauru, em São Paulo. Ensinado pelo pai, o também jogador Dondinho, que entre outros clubes defendeu o Fluminense, o garoto se dividia entre o trabalho em lojas de chá e as jogadas magistrais que chamavam a atenção e eram tratadas apenas como brincadeira.

Já como Pelé, o reconhecimento como um craque foi iniciado nos gramados da Vila Belmiro, em Santos, mas a consolidação como maior jogador de futebol de todos os tempos aconteceu em diferentes estádios pelo mundo. E na Bahia, dois têm a honra de terem sediado partidas da majestade.

Do início da carreira, em 1956, até a última partida, pelo Cosmos, dos Estados Unidos, em 1977, Pelé jogou na Bahia 21 vezes. Foram partidas por Santos, Seleção Paulista e Seleção Brasileira.

Ao todo, o rei venceu 13, empatou cinco e perdeu três. Balançou as redes em sete oportunidades. E enquanto o Bahia foi a maior vítima, derrotado oito vezes, o Vitória se apresentou como pedra na chuteira. Nos dois confrontos com o Leão na capital baiana, Pelé perdeu ambos e não fez gol.

A primeira vez do craque na Bahia foi em 1957. Apenas uma temporada depois da estreia de Pelé no time principal do Santos, o alvinegro desembarcou em Salvador durante uma excursão – o que era muito comum na época.

No dia 20 de agosto daquele ano, o Santos disputou um amistoso contra a Seleção de Salvador. O garoto de apenas 17 anos não fez gol no empate por 2×2. Dois dias depois, o rival foi o Bahia. Na mesma Fonte Nova, o Peixe venceu por 2×1. Pelé novamente passou em branco. Os gols foram anotados por Pagão, duas vezes, e Adulce descontou para o tricolor.

O primeiro gol de Pelé em solo baiano só aconteceria dois anos depois. No jogo de volta da Taça Brasil de 1959, o rei, que já tinha sido uma das estrelas na conquista da Copa do Mundo de 1958, na Suécia, marcou o segundo gol da vitória santista por 2×0 sobre o Bahia, em 30 de dezembro de 1959 – o primeiro foi de Coutinho. O resultado obrigou a realização de um terceiro jogo, já que o Esquadrão havia vencido por 3×2 na Vila Belmiro. Em campo neutro, no Maracanã, o Bahia voltou a vencer o Santos, por 3×1, e se tornou o primeiro campeão brasileiro da história.

O troco de Pelé no tricolor viria em janeiro de 1964. No reencontro entre as equipes em nova final da Taça Brasil, válida pela temporada 1963, o camisa 10 marcou os dois gols que selaram a vitória do Santos por 2×0 e a conquista do título na Fonte Nova. No jogo de ida, em São Paulo, Pelé já havia castigado com outros dois gols na goleada por 6×0, no Pacaembu.

Sem chance com o Vitória

Os dois únicos jogos de Pelé contra o Vitória na Bahia aconteceram na década de 1970. Pelo Campeonato Brasileiro de 1972, o Santos foi derrotado por 1×0 em confronto válido pela primeira fase. Almiro, aos 8 minutos, marcou o único gol.

No ano seguinte, o Leão voltou a mostrar força diante do rei e venceu por 2×0, também pela primeira fase do Brasileirão. Gols de Almiro e Fernando Roberto na Fonte Nova.

Com a camisa da Seleção Brasileira, Pelé fez apenas um jogo na Bahia. Em 1969, durante a preparação para a Copa de 1970, no México, onde o Brasil conquistaria o tricampeonato, a equipe ainda treinada por João Saldanha fez um amistoso contra o Bahia e goleou por 4×0. Pelé, Jairzinho, Edu e Tostão marcaram os gols.

Pelé jogou em Ilhéus

Dos 21 jogos que Pelé fez no estado, 19 tiveram a Fonte Nova como palco. Os únicos que não aconteceram no estádio foram disputados em Ilhéus. Em 1965, o Santos aproveitou o fim da Libertadores e saiu em excursão pelo Brasil. Chegou então à Bahia no mês de maio e encarou o tricolor em amistoso realizado no estádio Mário Pessoa. A partida terminou com goleada alvinegra por 6×1.

Três dias depois, as equipes voltariam a se encontrar em amistoso, dessa vez na Fonte Nova. O Esquadrão foi derrotado outra vez, por 2×0. Pelé passou em branco nos dois jogos.

A segunda vez de Pelé no Mário Pessoa foi no ano de 1967, e o camisa 10 fechou a vitória de 3×1 do Peixe sobre a Seleção de Ilhéus com um gol aos 34 minutos do segundo tempo. No primeiro, Adílson e Toninho fizeram para o Santos e Americano diminuiu.

A última aparição do craque nos gramados baianos aconteceu já em 1975. O rei era jogador do Cosmos, dos Estados Unidos, mas aceitou pedido do Santos e participou de um jogo contra o Bahia pelo Torneio Governador Roberto Santos. Ele jogou apenas o primeiro tempo e não balançou a rede.

Números do rei na Bahia:

Jogos: 21 (19 na Fonte Nova e 2 no Mário Pessoa)

Vitórias: 13

Empates: 5

Derrotas: 3

Gols marcados: 7

Todos os jogos de Pelé na Bahia (ordem cronológica):

1957

20/8/1957 – Seleção de Salvador 2×2 Santos – Amistoso – Fonte Nova

22/8/1957 – Santos 2×1 Bahia – Amistoso – Fonte Nova

1959

23/4/1959 – Santos 2×1 Bahia – Amistoso – Fonte Nova

30/12/1959 – Santos 2×0 Bahia – Taça Brasil – Fonte Nova (1 gol de Pelé)

1960

19/1/1960 – Seleção Baiana 0x2 Seleção Paulista

1961

22/12/1961 – Santos 1×1 Bahia – Taça Brasil – Fonte Nova

1964

28/1/1964 – Santos 2×0 Bahia – Taça Brasil/63 – Fonte Nova (2 gols de Pelé)

1965

2/5/1965 – Santos 6×1 Bahia – Amistoso – Mário Pessoa, Ilhéus

5/5/1965 – Santos 3×1 Bahia – Amistoso – Fonte Nova

1967

7/5/1967 – Seleção de Ilhéus 1×3 Santos – Amistoso – Mário Pessoa (1 gol de Pelé)

17/9/1967 – Santos 3×2 Bahia – Amistoso – Fonte Nova

1969

6/7/1969 –Bahia 0x4 Seleção Brasileira (1 gol de Pelé)

16/11/1969 – Santos 1×1 Bahia – Roberto Gomes Pedrosa – Fonte Nova

14/12/1969 – Seleção Baiana 1×2 Seleção Paulista

1971

4/4/1971 – Santos 2×3 Bahia – Torneio Quadrangular – Fonte Nova (1 gol de Pelé)

7/4/1971 – Galícia 0x2 Santos – Torneio Quadrangular – Fonte Nova (1 gol de Pelé)

8/8/1971 – Bahia 0x0 Santos – Campeonato Brasileiro – Fonte Nova

1972

17/9/1972 – Vitória 1×0 Santos – Campeonato Brasileiro – Fonte Nova

29/10/1972 – Bahia 0x2 Santos – Campeonato Brasileiro – Fonte Nova

1973

29/8/1973 – Vitória 2×0 Santos – Campeonato Brasileiro – Fonte Nova

1975

7/12/1975 – Bahia 1×1 Santos – Torneio Governador Roberto Santos – Fonte Nova