Pelé será homenageado durante contagem regressiva no Réveillon da Avenida Paulista

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, será homenageado durante a contagem regressiva no Réveillon da Avenida Paulista, em São Paulo. Para cada número da contagem, uma foto do Rei do Futebol será exibida no telão do evento. Em seguida, haverá uma queima de fogos silenciosa durante 12 minutos para celebrar a chegada de 2023. Por conta da pandemia da Covid-19, São Paulo ficou dois anos sem realizar o evento. O tema deste ano será “O Momento do Reencontro”. Entre as atrações, estão: Fafá de Belém e Roberta Carvalho, Padre Fábio de Melo e Ziza Fernandes, Xamã, Tierry, Leonardo e a escola de samba Mancha Verde, atual campeã do carnaval paulista. O último show está previsto para começar às 0h45. Pelé morreu na quinta-feira, 29, aos 82 anos, após passar um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele deu entrada na unidade de saúde no dia 29 de novembro. Segundo o hospital, o ex-atleta faleceu às 15h27, em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. No atestado de óbito, consta que o Rei do Futebol morreu por insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon. Desde então, o maior jogador de todos os tempos tem recebido homenagens no mundo inteiro.

