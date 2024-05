Ricardo Nunes lidera corrida eleitoral para Prefeitura de São Paulo, aponta Paraná Pesquisas

Prefeito pré-candidato à reeleição aparece à frente de Guilherme Boulos (Psol) em diferentes cenários de primeiro e segundo turnos

Montagem/Acervo Jovem Pan

Nunes lidera entre os pré-candidatos à prefeitura da capital paulista



De acordo com levantamento do Instituto Paraná Pesquisa divulgado nesta quinta-feira (2), Ricardo Nunes (MDB) lidera a pré-campanha para a prefeitura de São Paulo. O atual prefeito, candidato à releição, aparece com 27,3% das intenções de voto, seguido por Guilherme Boulos (Psol), que tem 25,7%. Os dois estão empatados tecnicamente pela margem de erro de 2,9 pontos percentuais, nesse cenário em que José Luiz Datena (PSDB) aparece em terceiro com 15,3% e Tabata Amaral (PSB) figura com 8,2% das intenções. Kim Kataguiri (União) é o quinto, com 4%, seguido de Marina Helena (Novo), que tem 3,6%. Por fim, Pablo Marçal (PRTB tem 2,3%). Em um segundo cenário, sem as presenças de Datena, Kataguiri e Marçal, Nunes tem 35,2% contra 29,8% de Boulos.

A pesquisa também apurou a preferência de eleitores para três cenários de segundo turno. No primeiro, Ricardo Nunes foi apontado por 49,6% dos entrevistados, enquanto Tabata Amaral foi escolhida por 30,8%. Boulos também venceu Tabata na simulação de segundo turno, com 43,6% contra 33,9%. Na terceira hipótese, Ricardo Nunes tem 46,8% das intenções de voto contra Boulos com 37,6%.

Veja os diferentes cenários apresentados aos entrevistados:

1º turno – Cenário 1

1º turno – Cenário 2

2º turno – Cenário 3

2º turno – Cenário 4

2º turno – Cenário 5