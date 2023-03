Percentual de desaparecidos que não foram encontrados dobra no DF

Sofrimento diário. É como as famílias que lidam com o desaparecimento de um parente definem o período em que ficam sem notícias do ente querido. Quando a pessoa não é encontrada, a aflição é permanente. No Distrito Federal, no ano passado, em 35,7% dos desaparecidos não foram localizados e as famílias seguem divididos, entre a angústia e a esperança.

O percentual de não encontrados em 2022 é mais que o dobro do registrado no ano anterior. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), em 2021, cerca de 15,2% dos 2,1 mil desaparecidos não foram localizados. Já no ano passado — quando houve 2,4 mil sumiços — o percentual mais que dobrou.

Ainda de acordo com os dados da pasta, entre 2021 e 2022, a proporção de desaparecidos que foram encontrados após 181 dias também caiu.

O pai de Celimar Hilário da Silva, 51 anos, é um desses casos. Oswaldo Vicente da Silva sumiu aos 73 anos, em novembro de 2021. Hoje, com um ano e quatro meses sem notícias do pai, Celimar afirma que a família parou de viver e começou a “tentar sobreviver”.

“A vida não é mais a mesma coisa. A gente tem que seguir, trabalhar para pagar as contas, mas não é mais a mesma coisa. Queremos achá-lo mesmo que não esteja mais vivo. Participo de grupos de apoio e vejo casos de pessoas que desaparecem e são encontradas em 15 dias. Meu pai sumiu há um ano e quatro meses. É uma dor diária”.

Além do sofrimento de viver sem notícias de Oswaldo, Celimar afirma que sofre com falta de empatia. “Nós vivemos com a dúvida e queremos saber o que aconteceu. Então, buscamos por pistas e coisas que possam levar a ele. Mas quando tentamos levar à polícia ou vamos em busca de atualizações ouvimos a mesma coisa: ‘Já fizemos de tudo’. A gente se sente desprotegido.”

O desaparecimento foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

Ana conta que toda a família foi afetada com o desaparecimento de Sara. “Eu estou com depressão e uma das minhas outras filhas também. Parei de trabalhar, porque passei a ter medo de qualquer coisa que pode acontecer com a gente”.

Segundo ela, quando procura a polícia para saber de possíveis atualizações do caso, obtém a mesma resposta. “Eles falam que estão investigando”. O caso de Sara é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) de Taguatinga.

Apesar do tempo, Ana reforça que não perdeu as esperanças. ” Eu estou desesperada. É muito ruim saber que tem um filho e não saber onde ele está. Por isso, qualquer ajuda é bem-vinda. Eu vou achar minha filha”.

Perfil dos desaparecidosAinda de acordo com os dados da SSP, entre 2019 e 2022, a maioria dos desaparecidos que tinha de 12 a 17 anos era de mulheres. Já na faixa etária de 18 a 40 anos, a maior parte das pessoas que somem são homens.

Considerando o total de casos registrados, a maioria dos desaparecimentos da capital nos últimos quatro anos são de homens — que correspondem a 62% total.

Procurada, a Polícia Civil do DF (PCDF) afirmou que “todas as ocorrências de desaparecimento são apuradas de maneira contínua, seja pelas circunscricionais ou por delegacia especializada”. A corporação também afirmou que realiza trabalho técnico de simulação da progressão de idade (envelhecimento facial) por meio do Instituto de Identificação (I.I./PCDF). “As imagens produzidas são divulgadas no site da corporação, auxiliando na localização das pessoas desaparecidas”.