Enquete mostra empate entre participantes no último paredão do BBB 24

O último paredão do BBB24 deve ser o mais acirrado da edição. Matheus, Alane e Isabelle disputam as últimas duas vagas para o final do reality show. Uma delas já foi garantida por Davi, que ganhou a última prova de resistência da edição.

Apesar do paredão ser triplo, a disputa pela permanência na fase final do BBB24 está mesmo entre Alane e Isabelle. Na manhã deste domingo (14/4), as duas apareciam praticamente empatadas nas prévias que adiantam o resultado da eliminação.

Às 10h3o da manhã, a enquete UOL mostrava Isabelle com 48,55% dos votos para deixar a casa, enquanto Alane figura com R$ 48,53%. Matheus tem menos de 3% das intenções de voto.

Enquete UOL mostra Isabelle e Alane praticamente empatadas, sendo que a paraense tem uma leve vantagem Clique para ver a parcial.

Guerra do Norte Até os governadores Helder Barbalho (MDB-PA) e Wilson Lima (União Brasil-AM) se pronunciaram sobre o embate entre Isabelle e Alane. Helder Barbalho apareceu ao lado da família em um vídeo para pedir a mobilização dos paraenses para ajudar Alane. “Tá todo mundo super envolvido e feliz de ver a nossa paraense chegando muito perto da final”, disse o governante.

“Depois de oito paredões, resistindo bravamente, agora chegou a hora da gente se mobilizar. Eu quero fazer um chamamento a todos do Pará para que a gente possa ajudar a Alane a vencer e chegar na grande final”, completou.

Além de fazer campanha para Isabelle, Wilson Lima prometeu uma festa para celebrar a participação da cunhã. “Estamos muito orgulhosos da participação da nossa Cunhã Isabelle no Big Brother Brasil. Inclusive, a gente já está preparando uma festa para a grande final com a presença de itens do Boi Garantido e Caprichoso. Agora é preciso que todo mundo ajude a fazer com que nossa cunha esteja na final. Vai lá e vota! Eu já votei”, declarou.

Lucas Buda, ex-BBB24

Lucas Buda aciona a Justiça para resolver treta com ex, Camila Moura Instagram/Reprodução

Davi – BBB

Davi Reprodução

Beatriz Reis, a Bia, do BBB24

Beatriz com cacho de banana na cabeça TV Globo/Reprodução

Beatriz Reis, a Bia, do BBB24

Beatriz TV Globo/Reprodução

Alane e Beatriz BBB24

Alane e Beatriz BBB24 Reprodução

Matteus e Isabelle BBB24

Matteus e Isabelle BBB24 Reprodução

Matteus BBB24

Matteus vence a Prova do Anjo e atinge recorde na história do BBB Reprodução/Gshow

Fernanda Bande BBB24

Fernanda grava deitada em uma cama pelas ruas de Nova Iguaçu

Giovanna Pitel BBB 24 (3)

Giovanna Pitel Foto: Reprodução/Globo