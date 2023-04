Personal trainer é preso após agredir ex-namorada em academia de Goiânia; assista

O personal trainer Douglas Ferreira foi preso na segunda-feira, 10, após agredir com socos a ex-namorada, a também personal Raíssa Brandão, em uma academia de Goiânia. As agressões, ocorridas em 31 de março, foram filmadas por câmeras do estabelecimento. Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais os dois conversam em um corredor, quando Douglas dá um soco no peito da vítima, que se agacha. Raíssa fica com a mão onde foi agredida e, em seguida, o personal também se agacha e aperta os olhos dela. Ao saírem do corredor, Douglas ainda bate no rosto da ex-namorada. De acordo com a vítima, o motivo das agressões seria ciúmes. Ela contou que dois dias antes da agressão, o personal trainer mexeu no celular dela, como tinha costume, e viu que o contato do ex dela não estava bloqueado. Depois disso, os dois discutiram. Após a agressão, Douglas foi até o estacionamento e quebrou parte do carro de Raíssa. A vítima disse que logo em seguida o agressor foi até a casa dela para convencê-la a não denunciar à polícia. Contudo, Raíssa registrou Boletim de Ocorrência contra o homem. Ela ainda comentou que a direção da academia prestou apoio e um outro personal a acompanhou até o carro. O site da Jovem Pan procurou Douglas para comentar o assunto, e aguarda um posicionamento.

Personal trainer filmado dando soco na ex-namorada em academia de Goiânia pic.twitter.com/UFojsp8phg — Babilônia (@babiloniaam) April 11, 2023