Projetos não avançam na Câmara Municipal de São Sebastião e atrasam recuperação após chuvas

Três projetos que pretendem ajudar na reconstrução do litoral norte, após as fortes chuvas que atingiram a região, estariam travados na Câmara Municipal de São Sebastião de acordo com informações obtidas pela Jovem Pan News por meio de interlocutores ligados à Prefeitura do município. Os projetos estariam parados há pelo menos 15 dias. Um dos projetos propõe que a Prefeitura de São Sebastião consiga, junto à Caixa Econômica Federal, um crédito de R$ 100 milhões. Outra proposta prevê a contratação de 300 moradores, que ganhariam um salário mínimo mensal para auxiliar em ações emergenciais. O terceiro projeto promete a anistia a multas e juros de valores que envolvem o enfrentamento das consequências das chuvas que atingiram a cidade. Os projetos não sairiam do papel por divergências políticas e entraves entre o prefeito Felipe Augusto (PSDB) e vereadores do município. Á Jovem Pan News, parlamentares negaram que existam motivações políticas na questão, afirmaram que gostariam de um maior detalhamento e informações sobre os projetos e que temem um maior endividamento da cidade.

Leia também

Governo prorroga prazo para atingidos por chuva no litoral norte pagarem tributos federais



Moradores de São Sebastião tentam retomar a normalidade da vida após a tragédia