Personal trainer revela a rotina de treinos de Yasmin Brunet

O personal trainer de Yasmin Brunet, Marcio Lui, revelou o segredo por trás do físico esbelto da modelo, empresária e influenciadora digital que está dando o que falar no BBB24. Em entrevista para a Coluna da Claudia Meireles, o treinador compartilhou a rotina de exercícios de Yasmin.

Dentro do reality, a modelo tem sofrido com questões alimentares. Como a convivência com outras pessoas e a dinâmica da casa é muito estressante, Yasmin vivenciou momentos de compulsão alimentar e foi criticada por outros participantes. Por ter problemas com a alimentação, manter uma rotina de treinos ajuda a modelo a cuidar da saúde e colocar a mente no lugar.

De acordo com Marcio Lui, que treina Yasmin desde 2018, a modelo é focada e determinada em tudo que se propõe a fazer, inclusive nos treinos.

A rotina fitness da modelo consiste em uma combinação de sessões intensas de musculação, funcional e treino de eletroestimulação de corpo inteiro. “A Yasmin sempre se preocupou em trabalhar muito mais glúteo, perna e abdômen. Esse era o foco dela nos treinos. Musculação e funcional ela fazia duas vezes por semana, além de eletroestimulação”, conta.

Yasmin Brunet e Marcio Lui “O exercício que ela mais fazia era agachamento, cadeira adutora, cadeira abdutora, stiff, agachamento sumô, quatro apoios caneleira, variações de exercícios com elásticos, tríceps pulley, elevação lateral para o ombro, variações de abdominais, escada e elíptico”, relata Marcio Lui.

O treino de eletroestimulação que Yasmin adotava consiste em um exercício com aparelhos que ativam a musculatura por meio de impulsos elétricos que recriam o movimento natural do sistema nervoso.

Segundo Lui, é um treino com duração de 20 minutos que trabalha simultaneamente diversos grupos musculares. Por ser um intenso e recrutar fibras profundas do corpo, pode ser feito de uma a duas vezes por semana, respeitando um período de descanso de 48h entre uma sessão e outra.

O intuito do treino de eletroestimulação é melhorar a força e ativar uma quantidade maior de músculos do que um treino convencional. “Existem também variações que podem ser feitas com o equipamento, como treinos de força, metabólico ou de relaxamento muscular para tratar lesões e dores”, diz Lui.

Outro benefício do treino de eletroestimulação é ser um exercício intenso que tem baixo impacto nas articulações. Como a modelo alternava diferentes treinos, ela conseguiu potencializar os resultados por oferecer muitos estímulos ao corpo. “Eu sempre tento estimular o corpo dos meus alunos de formas diferentes”. destaca o treinador.

Como a rotina da influenciadora era muito agitada, o personal trainer tinha o costume de auxiliar nos treinos de forma on-line quando o encontro não era viável. Por não saber que Yasmin ia entrar no reality show, o personal trainer não montou um treino específico para a modelo entrar no programa, apenas seguiu a rotina de exercícios que eles faziam normalmente.

Yasmin Brunet Além de Yasmin Brunet, Marcio Lui trabalha com artistas como Sabrina Sato, Adriane Galisteu, Sasha Meneghel, Luiz Bacci e Thelma Assis. O treinador ressalta que fala para os clientes procurarem profissionais que auxiliem na alimentação. “Eu sempre falo que alimentação é 60%; e o treino, 40%”, salienta.

Segundo Marcio Lui, é crucial ter um médico que acompanhe a saúde do organismo, olhe a parte hormonal e entenda como está o metabolismo de cada um. Para ele, dietas e treinos personalizados são a chave para conquistar o físico desejável.

