Perto de chegar ao fim, Terra e Paixão foi um fracasso na Globo?

1 de 1 Foto colorida de Glória Pires de braços cruzados – Metrópoles – Foto: Globo/DivulgaçãoNão é novidade para ninguém que a Globo enfrenta uma terrível crise de audiência em suas novelas. Elas Por Elas e Fuzuê, até o momento, não mostraram reação e as duas tramas já são consideradas dois fracassos na emissora. Por outro lado, temos Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, que encerrará em breve bem abaixo do esperado. Mas, a novela foi um fracasso na Globo? Vamos refletir. Terra e Paixão foi encomendada pela Globo para substituir Travessia, a péssima novela de Glória Peres que afundou a faixa das 21h.

Walcyr Carrasco, que é conhecido por escrever uma novela atrás de outra, desenvolveu a sinopse do seu folhetim e rapidamente teve a aprovação da emissora. Afinal, o dramaturgo, apesar de ser criticado pelo desenvolvimento duvidoso de suas obras, garante audiência e repercussão. Para se ter uma ideia, ele é escreveu Amor à Vida, O Outro Lado do Paraíso e A Dona Do Pedaço, sucessos incontáveis.

Leia a matéria completa no Resumo das Novelas Online, parceiro do Metrópoles.

