Pesquisa aponta o Bahia com a 9ª maior torcida do Brasil; veja o ranking

O Bahia está entre os 10 clubes de maior torcida no Brasil. É o que aponta a pesquisa realizada pelo instituto AtlasIntel, e publicada pelo site Globo Esporte nesta terça-feira (24).

De acordo com o levantamento, o tricolor aparece na nona colocação, com 3,6% da preferência dos torcedores. O clube baiano é o mais bem colocado entre equipes do Nordeste e aparece à frente de agremiações como Internacional, Fluminense, Santos, Botafogo e Sport.

O Flamengo lidera o ranking de maior torcida do Brasil, com 21,9% da preferência. Na sequência aparecem Corinthians (14,2%), São Paulo (9,9%), Palmeiras (7,7%) e Vasco (6,2%).

A pesquisa do Instituto AtlasIntel recolheu 1.600 respostas pela internet entre os dias 6 e 20 de abril, em 640 municípios. A empresa afirma que a margem de erro é de 2%.

Entre os clubes do Nordeste, o Sport aparece na 14ª colocação, com 1,9% das indicações. O Fortaleza é o 16º, com 1,2%, o Ceará é o 18º, com 0,6%, e o Vitória 20º, com 0,5%. O Leão está empatado com o CRB e América-MG.

No recorte que leva em consideração apenas a região Nordeste, o Bahia aparece na terceira colocação, com 12,4%. O tricolor é superado por Flamengo (27,5%) e São Paulo (13,3%). Corinthians (9,3%) e Vasco (5,9%) fecham o top-5.

Recentemente, o Bahia também apareceu entre as maiores torcidas na pesquisa realizada em conjunto por CNN, rádio Itatiaia e Quaest. O tricolor ficou entre os 12 clubes com maior preferência, empatado com Internacional e Sport. Todos com 2%.

Confira o ranking das maiores torcidas do Brasil segundo o Instituto AtlasIntel:

1º) Flamengo – 21,9%

2º) Corinthians – 14,2%

3º) São Paulo – 9,9%

4º) Palmeiras – 7,7%

5º) Vasco – 6,2%

6º) Cruzeiro – 6,1%

7º) Grêmio – 4,6%

8º) Atlético-MG – 4,3%

9º) Bahia – 3,6%

10º) Internacional – 3,5%

11º) Fluminense – 3,4%

12º) Santos – 3,1%

13º) Botafogo – 2,0%

14º) Sport – 1,9%

15º) Athletico-PR – 1,5%

16º) Fortaleza – 1,2%

17º) Via Nova – 0,9%

18º) Botafogo-SP – 0,6%

18º) Ceará – 0,6%

20º) América-MG – 0,5%

20º) CRB – 0,5%

20º) Vitória – 0,5%

23º) Atlético-GO – 0,4%

24º) Goiás – 0,2%

25º) ABC – 0,1%

25º) Avaí – 0,1%

25º) Chapecoense – 0,1%

Maiores torcidas do Nordeste:

1º) Flamengo – 27,5%

2º) São Paulo –13,3 %

3º) Bahia – 12,4%

4º) Corinthians – 9,3%

5º) Vasco – 5,9%