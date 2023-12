Pesquisa mostra disputa acirrada entre Luciano Ducci e Ney Leprevost pela Prefeitura de Curitiba

Ex-prefeito lidera em todos os cenários, mas há empate técnico considerando a margem de erro; Rafael Greca e Ratinho Júnior alcançam mais de 70% de aprovação na capital paranaense

Montagem sobre fotos: Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa do Paraná

Luciano Ducci e Ney Leprevost lideram a corrida eleitoral em Curitiba



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quinta-feira, 14, um levantamento sobre as eleições para a Prefeitura de Curitiba em 2024. Foram apresentados quatro cenários, todos liderados pelo ex-prefeito Luciano Ducci (PSB), mas empatado tecnicamente com o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil). A maior vantagem de Ducci sobre Leprevost foi de 4 pontos no cenário no qual foram apresentados aos eleitores curitibanos apenas quatro possíveis candidatos — os outros dois são Eduardo Pimentel (PSD), atual vice-prefeito da capital paranaense, e a deputada estadual Maria Victoria (PP). A margem de erro da pesquisa é de 3,4 pontos e foram ouvidos 845 eleitores entre os dias 10 e 12 de dezembro. Confira abaixo as tabelas com os dados de todos os cenários.

O levantamento também avaliou o humor dos curitibanos em relação aos governos municipal, estadual e federal. O prefeito Rafael Greca (PSD) tem 73,1% de aprovação e 24,4% de desaprovação; os outros 2,5% não souberam ou não quiseram opinar. Sua gestão é ótima ou boa na visão de 56,6% dos eleitores da capital paranaense. Para 24,5%, ela é regular, e 17,5% consideram ruim ou péssima. Números parecidos são observados na avaliação do governador Ratinho Júnior (PSD): 74,7% de aprovação, 21,9% de desaprovação e 3,4% de eleitores que não sabem ou não querem opinar. Seu trabalho é considerado bom ou ótimo por 61,5% dos curitibanos, regular por 23,8% e ruim ou péssimo por 12,3%.

Já o governo Lula é aprovado por 42% dos curitibanos e desaprovado por 54,9%. Os outros 3,1% não souberam ou não quiseram opinar. A gestão do petista foi avaliada como boa ou ótima por 30,3%. A porção dos que consideram a atual administração federal regular chegou a 24,7%. Já 43,6% acham ruim ou péssima; 1,3% não quiseram ou não souberam opinar.

Veja os quatro cenários para o primeiro turno em Curitiba:

Confira a projeção para o segundo turno na capital paranaense