Queiroz participa de ato na Paulista e tira foto com sósia de Bolsonaro

Ex-assessor não teve acesso ao trio elétrico do ex-presidente; é acusado de participar do esquema de “rachadinhas”

Fabrício Queiroz com o sócia do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o ato na av. Paulista Reprodução/Instagram – 25.fev.2024

PODER360 26.fev.2024 (segunda-feira) – 11h04



Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e policial reformado, Fabrício Queiroz participou do ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na av. Paulista no domingo (25.fev.2024).

Ele não subiu nos trios elétricos e participou da manifestação no meio da multidão. Aproveitou para tirar uma foto com um sósia do ex-chefe do Executivo.

O policial reformado é acusado de ser o operador das “rachadinhas” no gabinete de Flávio. Na época, ele era deputado estadual na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Depois, Queiroz disse que “isso nunca existiu”.

Ele se lançou candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro na eleição de 2022 e esperava o apoio da família Bolsonaro para conseguir uma vaga na Alerj, o que não aconteceu. Ele recebeu 6.701 votos e não se elegeu.

“Nem na urna em que ele vota eu tive voto. Se ele sinalizasse favoravelmente a minha candidatura, hoje eu seria deputado […] Os Bolsonaro são do tipo que valorizam aqueles que os trai”, disse em entrevista à revista Veja no final de 2023.