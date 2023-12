Pessoas graduadas na faculdade fazem sexo melhor, revela pesquisa

Uma pesquisa recente revelou o que algumas pessoas não imaginavam: a chave para ter uma vida sexual e amorosa bem-sucedida é namorar alguém que tenha feito faculdade.

Ao menos é o que indica um levantamento feito pelo aplicativo de namoro FindingTheOne.com, compartilhado pelo site The Sun. A plataforma entrevistou 1.500 pessoas e descobriu que 59% são sapiossexuais, ou seja, sentem-se atraídos pela inteligência.

E mais: uma em cada cinco pessoas consideram que ter uma boa educação é algo “inegociável” para um parceiro.

Entre os solteiros, 65% disseram ter notado uma diferença na qualidade do sexo com os graduados na universidade, enquanto 84% deles disseram que o “rala e rola” era melhor em comparação com alguém que não se formou.

Além de terem um sexo mais satisfatório, as pessoas formadas também ostentam relacionamentos mais duradouros. De acordo com a pesquisa, 39% dos relacionamentos com graduados duram de três a quatro anos, com outros 14% durando mais de cinco anos.

“Pessoas inteligentes sabem como ativar o charme, você pode ter conversas profundas sem ficar entediado e elas são muito mais emocionalmente preparadas que o normal. Eles são melhores em se comunicar e ouvir… A combinação perfeita para mulheres que querem ficar satisfeitas no quarto”, defendeu a especialista em relacionamento Sylvia Linzalone, que analisou o resultado do levantamento para o app.

“Quando se trata de relacionamentos mais duradouros, pessoas instruídas tendem a ser mais inteligentes emocionalmente e a ter uma abordagem muito melhor na resolução de conflitos, o que tem um efeito enorme na duração de um relacionamento”, emendou.