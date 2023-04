Após expulsão do BBB23, MC Guimê anuncia nova música sobre superação

MC Guimê usou as redes sociais para anunciar uma nova música. O cantor foi expulso do BBB23 após ser acusado de importunação sexual e reflete na canção sobre superações, além de falar da própria trajetória até o sucesso.

“Nasci para ser campeão, digno de um jogo clássico, de uma competição/ Que você vence, você perde, faz parte da lição/ De um filme que você tem que ser herói mas também é vilão”, diz trecho da composição.

A publicação recebeu as curtidas e comentários de vários fãs e amigos do artista, mas a reação de Lexa chamou a atenção. A cantora curtiu o post e não passou despercebida. “A Lexa curtiu, hein, irmão. Só progresso”, escreveu um internauta. Vale lembrar que Lexa e Guimê teriam terminado o relacionamento após a expulsão do cantor do BBB23.