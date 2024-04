Ainda no BBB24, Lucas Buda já está oficialmente divorciado. Entenda!

Ainda confinado no BBB24, Lucas Henrique, conhecido como Lucas Buda, nem imagina mas já está oficialmente divorciado. A Justiça do Rio de Janeiro acatou, na manhã desta sexta-feira (5/4), o pedido de divórcio litigioso feito por Camila Moura.

De acordo com o portal Leo Dias, o pedido havia sido feito inicialmente no dia 28 de março. Na decisão, a juíza responsável enfatizou que o pedido partiu de apenas uma das partes e que era desnecessária qualquer justificativa além da falta de vontade de se manter no casamento.

Camila Moura decidiu se separar após Lucas Buda flertar com Pitel no BBB24. A professora ganhou mais de três milhões de seguidores no Instagram e vem faturando com publicidades. Enquanto isso, o brother segue no confinamento do BBB24 e, apesar de ainda não saber de nada, vem questionando a ausência da, então, esposa em fotos e vídeos enviados aos participantes.

Partida de bens de Lucas Buda e Camila Moura Anteriormente, a advogada de Camila, Adélia Soares, já havia se manifestado sobre o regime de bens do casal. A especialista contou que eles eram casados em comunhão parcial, que é quando os ganhos pós-casamento precisam ser repartidos quando há separação.

“Esse regime impõe que todo patrimônio conquistado durante a constância da união deve ser entendido como das duas partes. Independentemente de quem efetivamente tenha conquistado, subentende-se como sendo esforço comum”, explicou ao jornal O Globo.

Adélia ainda destacou que, embora Buda ainda esteja no reality da TV Globo e não tenha ciência do término, como Camila já entrou com o pedido de divórcio, os recebimentos não serão divididos:

“Entretanto, no caso deles, considerando que a ação de divórcio já está em curso, daqui para frente não se comunica o patrimônio, nem o que vier a auferir nem o que ele vier a conquistar”.

Recentemente, Adélia havia falado sobre o assunto e revelou que Camila Moura precisou de ajuda financeira: “Difícil falar em lucro e muito menos dividir um lucro que efetivamente nem existe. Ela precisou do auxílio dos amigos do casal para poder fazer o pagamento da parcela do financiamento do imóvel dos dois. Tudo além disso é especulação de internet”.