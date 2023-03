Petista suspeito de matar bolsonarista se entrega à polícia em MT

Edno de Abadia Borges, 60 anos, suspeito de matar o amigo Valter Fernando da Silva, de 36 anos, se entregou à Polícia Civil de Mato Grosso na noite desta terça-feira (21/3). A audiência de custódia está prevista para esta quarta-feira (22/3).

De acordo com a polícia, o suspeito do assassinato seria apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Valter apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O crime ocorreu no último domingo (19/3), em um bar da cidade de Jaciara (MT), a 140 km de Cuiabá (MT).

A suspeita e a vítima não tinham antecedentes criminais e mantinham relação de amizade. Valter levou ao menos dois tiros na região do abdômen.

O dono do bar, segundo boletim de ocorrência, relatou à Polícia Militar de Mato Grosso que os dois estavam tendo uma desavença por motivos políticos, quando Edno pegou uma arma e efetuou tiros em Valter. Ao ouvir os disparos, a testemunha foi verificar o que tinha ocorrido e encontrou a vítima caída no chão. Uma equipe médica foi até o estabelecimento e constatou a morte.

Edno teria levado Valter até o estacionamento do lugar, onde o carro dele estava estacionado. Depois de atingir o amigo, fugiu na caminhonete. O veículo foi encontrado a uma distância de 10 km.

O delegado José Ramon Leite, responsável pelo caso, afirmou que Edno não possuía porte ou posse de arma de fogo e que o equipamento utilizado estaria irregular. Leite esclareceu que o delito não é investigado como crime político por não ter sido cometido contra o Estado, e sim um homicídio com motivação política.