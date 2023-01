PETO prende acusado com drogas em bairro de Itamaraju

Militares do grupo especial Peto, comandada pela 43ª CIPM de Itamaraju, efetuou a prisão de um acusado em posse de drogas ilícitas, prontas para comercialização, ocorrida no período noturno desta segunda-feira (02) no bairro liberdade em Itamaraju.

Durante rondas de rotina, foi notado um suspeito com uma mochila ocupando a garupa de um moto taxi, sendo efetuado a abordagem.

Em poder do acusado foram localizadas 186 Pedras de Crack (32,81g), 169 Buchas de Maconha (360g), 90 Papelotes de Cocaína (38g), 02 Balanças de Precisão, 01 Smartphone Samsung, 04 Involucros para acondicionamento de entorpecentes, R$ 244,10 em espécie.

Diante das evidências, o acusado foi preso e encaminhado juntamente com todo o material para a sede da 8ª COORPIN, atendendo ao regime de plantão regional.

O acusado prestou depoimento a equipe da polícia civil, ficando a disposição da justiça.

“A polícia sempre destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através dos telefones 0739861-0065 e (73) 3294-5880. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.