PETO prende acusado por tráfico de drogas em bairro de Itamaraju

Uma ação do grupo especial da Polícia Militar de Itamaraju, culminou na prisão de um acusado em poder de substância entorpecente em Itamaraju, no período da manhã desta quarta-feira (10) de janeiro.

Durante rondas da guarnição do PETO (Pelotão de Emprego Tático Operacional) da 43ª CIPM no bairro São Domingos, foi notada a atitude suspeita de um indivíduo.

Ao abordar RODRIGO SANTOS FREITAS (21 anos), foi encontrado em seu poder uma sacola contendo 46 pedras de uma substancia semelhante a crack totalizando 21 gramas, 157 papelote de pó branco (cocaína) pesando 125 gramas, um caderno de anotações, uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie.

Diante dos fatos, a guarnição deslocou até a delegacia da Polícia Civil, conduzindo o acusado e todo o material encontrado.

RODRIGO SANTOS FREITAS prestou depoimentos a equipe do delegado Gilvan de Meireles Prates, que procedeu com o flagrante do indivíduo pelo crime de tráfico de drogas. O caso será remetido para justiça.

“A polícia sempre destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através dos telefones 0739861-0065 e (73) 3294-5980. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.