Assalto em fazenda, termina com proprietário baleado em Itamaraju

Um assalto terminou com uma pessoa baleada no ombro, nas primeiras horas desta sexta-feira (08), numa propriedade rural na região da comunidade do trevo do Parque, pertencente ao município de Itamaraju.

Três indivíduos armados invadiram a propriedade rural, obrigando as vítimas a entregaram os pertences e o veículo FIAT Uno de cor branca ano 2011 com a placa NZK-3E99, licenciado em Itamaraju.

Sob a mira das armas o proprietário do local foi forçado a andar sentido reto e disparos foram efetuados, onde um dos tiros transfixou o ombro da vítima. Que pediu socorro, posteriormente encaminhado até o hospital municipal de Itamaraju.

As autoridades policiais receberam notificações e a vítima prestou depoimento acerca do assalto, somado a tentativa de homicídio.

Rondas foram intensificadas, além da mobilização das polícias de outros municípios.

As forças de segurança orientam a comunidade que mantenha contato nos canais e telefones (190) e (197), caso tenham informações que ajudem na localização dos bandidos.