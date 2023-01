PRF apreende carreta em Teixeira de Freitas, por risco e irregularidades

Veículo, que transportava madeira, possuía diversas irregularidades. Nesta sexta-feira (27) a Polícia Rodoviária Federal abordou, no km 880 da BR 101, em Teixeira de Freitas (BA), um conjunto veicular que transitava cometendo diversas infrações de trânsito.

Durante a abordagem, a equipe policial constatou que o licenciamento do veículo estava atrasado há 12 anos. Além disso, os pneus estavam em péssimo estado de conservação, o para-brisa dianteiro estava trincado, não haviam luzes de direção dianteiras nem estepe, o tacógrafo encontrava-se com defeito.

Os policiais ainda verificaram irregularidades no transporte da carga de madeira, a qual estava com amarração incorreta, sendo constatado excesso de 18 t no peso bruto total combinado e 9 t na capacidade máxima de tração.