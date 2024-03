Petrobras avança em negociação por refinaria de Mataripe

Além de retomar participação na produção de derivados de petróleo na Bahia, parceria inclui planta de biodiesel

A Petrobras informou nesta 6ª feira (15.mar.2024) que avançou nas tratativas para retomar participação nas operações da refinaria de Mataripe, na Bahia. A instalação é um antigo ativo da estatal e foi vendida ao fundo árabe Mubadala Capital em novembro de 2021, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em nota, a petroleira disse que além de retomar a participação na produção de derivados do petróleo, o acordo que vem sendo costurado entre as partes também inclui o desenvolvimento de uma biorrefinaria integrada. Leia a íntegra do comunicado (PDF – 108 kB).

O projeto de biorrefino integrado em análise tem uma capacidade projetada de 20.000 barris por dia. A instalação contempla uma planta de produção de diesel renovável e querosene de aviação sustentável a partir de óleo vegetal oriundo de culturas nativas, com operações nos estados da Bahia e Minas Gerais.

A Petrobras informou que nenhum documento vinculante foi assinado com a Mubadala.