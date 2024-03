Petrobras não é apenas para pensar nos acionistas, diz Lula

Em entrevista ao SBT, o presidente disse que a estatal tem que pensar em investimentos e criticou o mercado, dizendo este quer tudo para si e nada para o povo

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates (dir.), deve permanecer no cargo; na imagem, ele aparece ao lado do presidente Lula (esq.) Ricardo Stuckert / 30.dez.2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta 2ª feira (11.mar.2024) que a Petrobras não é uma empresa que deve pensar somente nos acionistas. A estatal decidiu não distribuir dividendos extraordinários –pagamento extra que as empresas fazem aos seus investidores–, o que levou a uma forte queda no preço das ações.

“O que eu acho é que a Petrobras, que é uma empresa que o governo tem ascendência sobre ela, é importante ter em conta o seguinte: a Petrobras não é apenas uma empresa de pensar nos acionistas que investem nela. A Petrobras tem que pensar no investimento e pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa, ou são sócios dessa empresa”, disse em entrevista ao SBT.

Lula e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, estão reunidos no Palácio do Planalto. O tema está na pauta dos 2, assim como o balanço da petroleira. Em 2023, a Petrobras teve resultado 33,8% menor que 2022. Na 5ª feira (7.mar.2024), a petroleira anunciou lucro líquido de R$ 124,6 bilhões em 2023, o 2º maior da história da empresa. No mesmo dia, o Conselho de Administração decidiu não aprovar a distribuição de proventos extras aos seus acionistas.

“O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir R$ 45 bilhões de dividendos, querer distribuir R$ 80 bilhões. E R$ 40 bilhões a mais que poderiam ter sido colocados para investimento, fazer mais pesquisa, mais navio, mais sonda”, declarou.

O episódio coloca em risco a permanência de Jean Paul Prates, já fragilizado na cadeira de CEO da estatal. Desde o ano passado, os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) têm feito duras críticas à sua gestão. Lula só assistiu até agora. O silêncio do petista, em certa medida, é lido como um apoio tácito a Costa e a Silveira.

O Poder360 apurou que a reunião foi para “apagar o incêndio” causado pela decisão do governo e que Prates deve resistir, por enquanto, no comando da empresa.

Na 5ª, o Conselho da Petrobras aprovou a proposta de encaminhar à AGO (Assembleia Geral Ordinária), que ocorrerá em 25 de abril, uma distribuição de dividendos equivalentes a R$ 14,2 bilhões, ou seja, o mínimo previsto em sua política. Outros R$ 43 bilhões serão retidos em reserva estatutária, mecanismo criado em 2023 com a aprovação de um novo estatuto da estatal.

A reserva, pela regra atual, separa recursos para o pagamentos de dividendos futuros, podendo ser usada também para recompra de ações, absorção de prejuízos e incorporação ao capital social. No entanto, há um temor no mercado de que o governo Lula encaminhe uma nova mudança para permitir que essa reserva seja usada para ampliar investimentos.

Segundo apuração do Poder360, o conselho da maior empresa brasileira ficou dividido em relação à distribuição dos proventos extras aos acionistas. Orientados por Lula, conselheiros governistas defenderam a retenção dos dividendos extraordinários, enquanto os minoritários votaram a favor dos proventos.

Prates disse ter tentado costurar um meio termo, dividindo os R$ 43 bilhões meio a meio. Metade seria usada para pagamento de dividendos extraordinários e a outra iria para a reserva. No entanto, os conselheiros governistas, indicados pelo Ministério de Minas Energia e pela Casa Civil, foram contra.

“Nós tivermos uma conversa séria aqui, o governo com a administração da Petrobras, porque a gente acha que é importante a gente pensar na Petrobras, é preciso a gente pensar nos acionistas, mas a gente precisa pensar nos brasileiros”, afirmou Lula na entrevista.

O presidente também criticou o mercado financeiro, que reagiu negativamente à decisão do governo e da Petrobras. A Petrobras perdeu R$ 55,3 bilhões em valor de mercado na 6ª, segundo dados do consultor financeiro Einar Rivero, da Elos Ayta Consultoria. Os papéis ordinários (PETR3) fecharam o dia com queda de 10,37% na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). Os preferenciais (PETR4) caíram 9,14%.

“O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele e nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas que não têm o que comer?”, declarou.