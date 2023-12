PF anuncia ação contra grupo que planejou sequestro de autoridades

Corporação cumpre 3 mandados de prisão em SP contra facção que arquitetou ataques a nomes como Moro, Pacheco e Lira

PF também anunciou 16 mandados de busca e apreensão no Estado Reprodução/PF

PODER360 14.dez.2023 (quinta-feira) – 12h29



A PF (Polícia Federal) anunciou nesta 5ª feira (14.dez.2023) uma operação para desarticular a célula de uma organização criminosa em São Paulo, responsável por planejar sequestros e atentados contra autoridades como o senador Sergio Moro (União-PR), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A ação, nomeada de “Operação Irrestrita”, ocorre em parceria com a Polícia Militar e o Ministério Público. Ao todo, a corporação cumpre 16 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva em São Paulo.

Chamada de “Sintonia Irrestrita”, a facção tinha o objetivo de sequestrar nomes importantes do Congresso Nacional e do Ministério Público para negociar a libertação de chefes do PCC (Primeiro Comando da Capital) que estão em presídios de segurança máxima. O plano foi revelado em relatório de inteligência do Ministério Público de São Paulo.

Segundo o documento, as residências oficiais de Lira e Pacheco foram monitoradas pelo PCC por pelo menos 3 meses. As investigações também encontraram fotos das duas casas em celulares apreendidos na operação.