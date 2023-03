PF apreende cerca de mil armas de fogos em lojas de Nova Iguaçu

A Polícia Federal (PF) apreendeu cerca de mil armas em operação deflagrada nesta quarta-feira, 15, em Nova Iguaçu-RJ, na Baixada Fluminense. A Operação Desarmada III visava apreender o restante de um armamento irregular apreendido em uma ação semelhante há cerca de um mês, no mesmo município. O novo mandando de busca e apreensão foi expedido pela pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu. Segundo a PF, a ação resultou também na apreensão de milhares munições e acessórios, como cartuchos e projéteis. Todo armamento pertencem às mesmas lojas, alvos de operação executada no mês passado. “A apreensão de uma quantidade tão expressiva de material bélico é de suma importância perante o objetivo de impedir que as armas de fogo sejam possivelmente introduzidas no mercado clandestino, visando o enfraquecimento de organizações criminosas como milícias, escritórios do crime e facções”, informou a PF.

Segundo a corporação, as irregularidades constatadas podem caracterizar os crimes de comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessório (art. 17 do Estatuto do Desarmamento) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do Estatuto do Desarmamento). As penas podem chegar a 12 e 3 anos de prisão, respectivamente. Ambos Nas duas ações anteriores, a PF 80 armas. Foram 68 fuzis e 12 revólveres, além de munições. Todas eram de uso restrito. Na ocasião, quatro pessoas foram presas em flagrante. Segundo a corporação, as duas ações anteriores miravam “as armas e munições que possuíam calibre restrito”.