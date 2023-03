PF apreende granada de morteiro em operação contra terrorismo

A Polícia Federal (PF) apreendeu uma granada de morteiro e diversas munições, na tarde desta terça-feira (22/3), durante a Operação Fanaticus, que visa reprimir a prática de atos de terrorismo em Jataí, cidade localizada na região sudoeste de Goiás.

Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão, além de mandado de prisão temporária contra um homem de 27 anos suspeito de planejar ataque terrorista contra colegas de trabalho. A PF afirma que houve “fortes indícios” que revelaram a tentativa de um atentado.

Veja parte da ação:

De acordo com a PF, a investigação começou a partir de informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO). A instituição informou que um jovem estaria realizando graves ameaças contra colegas de trabalho de uma grande empresa de Jataí (GO).

Na casa do homem também foram encontrados elementos que indicavam adoração e fanatismo do investigado a grupos terroristas, armas de fogo e explosivos. Segundo a polícia, ele pode responder pelo crime de atos de terrorismo, previsto na Lei nº 13.260/2016 com pena que chega a 30 anos de reclusão.

“As buscas e apreensões visam apreender armas de fogo, munições, explosivos, computadores, celulares, eventuais planos de ataque e documentos relacionados aos fatos investigados, visando a confirmação dos motivos de agir do investigado, bem como identificar outros indivíduos que possam ter envolvimento com os fatos”, afirmou a PF.

O Exército foi acionado para retirar o artefato da residência.