PF apreende mais de 250 frascos de medicamento contrabandeado no Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal (PF) apreendeu no Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira, 12, mais de 250 frascos de medicamento de origem estrangeira. Um suspeito foi preso em flagrante. O caso ocorreu por volta do meio dia. Policiais federais realizavam fiscalização de rotina na Rodovia BR-262, entre os municípios de Terenos e Campo Grande, quando decidiram abordar o veículo que transportava o medicamento. De acordo com a PF, a ação é mais uma medida para combater o comércio ilegal de medicamentos, “que representa um risco à saúde da população e pode levar a graves consequências”, informou por meio de nota a corporação. Nesta quarta, a PF também realizou uma ação em combate a crimes de contrabando descaminho em São Paulo. Em conjunto com a Receita Federal, a corporação cumpriu três mandados de busca e apreensão em Presidente Epitácio. Na ação, foram apreendidas mercadorias importadas, como bebidas alcoólicas sem selo de IPI e produtos eletrônicos sem registro de importador. O material foi encaminhado à Receita Federal, que vai verificar a procedência das mercadorias e irá calcular os impostos ocultados.

