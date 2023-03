PF deflagra operação contra grupo suspeito de envolvimento em exploração sexual em terra Yanomami

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma ação para investigar e prender suspeitos de envolvimento em uma rede que recrutava mulheres e adolescentes para serem exploradas em garimpos ilegais em terras Yanomami. A operação foi batizada de “Palácios” e deflagrada neste sábado, 18. Ao todo, quatro mandados de busca e apreensão e outros quatro de prisão temporária foram expedidos pela Vara de Crimes contra Vulneráveis da Justiça Estadual de Roraima e estão sendo cumpridos em Boa Vista. As investigações começaram após o resgate de uma jovem de 15 anos durante uma abordagem no Rio Mucajaí. Ela estaria sendo vítima de exploração sexual em garimpos locais.

A PF identificou pessoas que estariam envolvidas na operação. Por meio de redes sociais, os suspeitos contatavam as vítimas, oferecendo a chance de trabalhar no garimpo, prometendo ganhos irreais. Após serem convencidas, um motorista buscava as vítimas e as levava até um avião, que, por sua vez, ia até a região do garimpo. Ao chegarem no local, elas eram informadas de um custo sobre o transporte no valor de R$ 10 mil, gerando uma dívida com os gerentes. Alimentação, moradia e outros serviços eram cobrados pelos aliciadores, de forma que a saída do local era impedida enquanto a dívida não fosse quitada. Segundo a PF, as vítimas chegavam a fazer 15 programas por noite. Caso não quisessem se prostituir, as vítimas eram ameaçadas. Duas irmãs e o marido de uma das vítimas são suspeitos de envolvimento direto.