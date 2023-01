PF faz operação na casa de Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro

O ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Anderson Torres, é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF). A residência dele em Brasília recebeu a visita de agentes nesta terça-feira (10), segundo o portal Metrópoles.

Torres era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia em que ocorreram os ataques terroristas contra os prédios dos Três Poderes. Ele foi exonerado pelo governador afastado do DF, Ibaneis Rocha, após os atentados.

A presença do ex-ministro na residência é incerta, pois ele estava viajando com a família em Orlando, nos Estados Unidos.