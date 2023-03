PF identifica mais de 249 toneladas de lagosta no Ceará e deflagra operação para combater pesca ilegal

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Macruros, na manhã desta quarta-feira, 1º, para combater crimes ambientais que envolvem pesca e comercialização ilícitas de lagostas no Ceará. A ação ocorre após a corporação identificar mais de 249 toneladas do animal com indícios de que foram adquiridos via pesca ilegal no Estado. Ao todo, 60 mandados judiciais, expedidos pela 15ª Vara da Justiça Federal, foram cumpridos em Fortaleza, Eusébio, Aracati, Fortim, Icapuí, Porto do Mangue, no Rio Grande do Norte, e Alcobaça, na Bahia. A operação conta com a participação de 230 policiais federais e se desenvolve em parceria com o Ibama. De acordo com a PF, a investigação apontou indícios de esquema criminoso em praias dos municípios de Aracati, Fortim e Icapuí, envolvendo pescadores, atravessadores e empresas, com indícios de falsidades documentais para que o produto fosse formalmente inserido no mercado nacional e internacional. As condutas dos investigados podem configurar o cometimento os crimes de pesca ilegal; obstrução a ação fiscalizadora ambiental; falsidade ideológica; receptação qualificada; e associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas de até 34 anos de prisão. A PF ainda informou que as investigações continuam com análise do material apreendido e do fluxo financeiro dos suspeitos.

