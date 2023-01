Condenado por violência sexual, Robinho cogita voltar a jogar

O atacante Robinho, de 38 anos, cogita retornar ao futebol após ser condenado em última instância pelo crime de violência sexual na Itália. Segundo o site UOL, o jogador conversou com a Portuguesa Santista, time vizinho do Santos, e chegou a ser oferecido ao Brasiliense nas últimas semanas.

A pessoas próximas, Robinho teria confidenciado sobre a vontade de voltar a competir, e a decisão seria tomada em breve. Ele está sem atuar profissionalmente desde o dia 19 de julho de 2020, quando defendeu o İstanbul Başakşehir, da Turquia, na vitória por 1×0 contra o Kayserispor, pelo Campeonato do país.

No mesmo ano, o jogador foi anunciado pelo Santos, mas a contratação foi cancelada após pressão da torcida e dos patrocinadores por causa do processo por estupro.

Recentemente, Robinho participou de três jogos-treino contra a Portuguesa Santista. Mas o vice-presidente e diretor de futebol do clube, Emerson Coelho, negou ao site ge que tenha ocorrido uma oferta ao atacante.

“Não houve nenhuma proposta oficial da Portuguesa pelo Robinho. Ele veio jogar por duas ou três vezes por um time adversário, que conta com um monte de ex-jogadores como Renatinho, Domingos, Kauê – que jogou aqui –, entre outros, para ajudar a gente na preparação”, disse.

“Conversamos sobre futebol com o Robinho? Claro, e outros assuntos também. Pô, é o Robinho. Mas em nenhum momento houve proposta da Portuguesa e nem um pedido por parte do atleta jogar aqui. Os jogadores são amigos e conversam [brincam] entre eles. Foi somente isso”, garantiu Coelho ao ge.

O dirigente deixou claro que em nenhum momento o jogador disse que queria atuar pela Briosa. “Era só mais um jogo-treino. Ele [Robinho] é amigo dos jogadores, todos nós nos conhecemos. Foi muito gentil, generoso e camarada de vir fazer essas partidas com a gente. A presença dele eleva o nível da atividade porque trata-se de um cara diferente”, afirmou.

“Brincar com o atleta durante o treino, dizendo que ele ‘ainda está jogando muito e poderia jogar aqui’ é bem diferente de uma sondagem ou proposta. Não houve nada programado nesse sentido [negociação]. A gente não sabe o dia de amanhã. Se ele resolver jogar aqui… Porém, não houve proposta”, completou.

Nas redes sociais, Luiza Estevão, vice-presidente do Brasiliense, afirmou que o atacante foi oferecido ao clube e recusado.

Robinho foi julgado e condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro de uma mulher albanesa em 2013. Em novembro do ano passado, a Justiça do país solicitou a extradição do atacante, mas o pedido foi negado, baseando-se na constituição.