PF inicia 26ª fase da Operação Lesa Pátria e mira financiadores de atos do 8 de janeiro

A Polícia Federal iniciou nesta terça-feira (16) a 26ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de investigar os financiadores dos atos ocorridos em 8 de janeiro. Os agentes estão cumprindo 18 mandados de busca e apreensão em oito estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso do Sul. A operação mira financiadores e promotores das ações que culminaram com a invasão e quebradeira das sedes dos três poderes. As ações foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e incluem também a determinação de indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados.

A PF informou que os crimes investigados incluem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Segundo a PF, os danos causados ao patrimônio público podem chegar a R$ 40 milhões. A Operação Lesa Pátria, em sua 26ª fase, é uma investigação contínua e as apurações sobre os atos antidemocráticos estão em andamento. A ação visa combater a violação do Estado Democrático de Direito e garantir a segurança e a ordem no país.

*Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA