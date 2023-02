PF inicia operação para combater garimpo ilegal em terras Yanomami

A Polícia Federal iniciou nesta sexta-feira, 10, ações de erradicação do garimpo ilegal em terras Yanomami, em Roraima. Nomeada Operação Libertação, a ação visa interrupção da logística do crime na localidade, com foco na inutilização da infraestrutura utilizada para a prática do garimpo ilegal, bem como a materialização das provas sobre a atividade criminosa. A força-tarefa conta com a participação também do Ibama, da Funai, da Força Nacional e do Ministério da Defesa. Na primeira fase da operação, a PF informa que atuará na interrupção do crime destruindo o maquinário e outros meios utilizados para o garimpo no território. O principal objetivo da operação é proteger a população Yanomami e erradicar o garimpo ilegal por completo da região.

Outro foco da operação será proporcionar e agilizar a retirada das pessoas não-indígenas do território Yanomami, “preservando os direitos humanos de todos os envolvidos”, como enfatiza a própria corporação. “O foco das ações é na logística do crime e no registro da materialidade delitiva, não nas pessoas envolvidas, de modo a evitar que haja dificuldades na saída dos ‘não-índios’ da Terra Yanomami”, afirmou o chefe da Diretoria de Meio Ambiente e Amazônia da PF, Humberto Freire. O diretor também destacou a importância da operação para evitar uma nova crise humanitária, desta vez em relação aos garimpeiros que ainda não conseguiram sair do território e devem ficar sem meios de subsistência mínima.

Também nesta sexta, a PF deflagrou outra ação contra lavagem de dinheiro advindo de ouro ilegal em Roraima. A operação BAL investiga mais de R$ 60 milhões relacionados ao contrabando de ouro e mineração ilegal. No âmbito dessa segunda operação são cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, em Roraima e em Pernambuco, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.