PF intima Bolsonaro a depor sobre suposta tentativa de golpe

Depoimento do ex-presidente será na 5ª feira (22.fev) na sede da Polícia Federal, em Brasília

Bolsonaro (foto) irá depor à PF na 5ª feira, às 14h, em Brasília Isac Nóbrega/Planalto – 22.jun.2022

Caio Vinícius 19.fev.2024 (segunda-feira) – 12h17



A PF (Polícia Federal) intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a depor sobre a suposta tentativa de golpe de Estado para mantê-lo na Presidência. O depoimento do ex-chefe do Executivo será na 5ª feira (22.fev) na sede da PF, em Brasília, às 14h (horário local). A informação foi confirmada pela defesa do ex-presidente.

Em 8 de fevereiro, Bolsonaro e aliados foram alvos da operação da PF Tempus Veritatis. O ex-presidente teve que entregar seu passaporte a autoridades e não pode deixar o país. Na ação policial, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi preso por posse ilegal de armas. Ele foi solto depois de 3 dias.

A investigação sobre a suposta tentativa de manter Bolsonaro na Presidência é resultado da delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. A PF também encontrou no computador do militar um vídeo de uma reunião ministerial realizada em 5 julho de 2022 que teria discutido, segundo a PF, a organização de um golpe.

O vídeo mostra que Bolsonaro pediu apoio para ampliar ataques ao sistema eleitoral, acusa ministros do TSE de receber dinheiro para fraudar as eleições e diz que não ganharia a “guerra” com “papel e caneta”. Assista ao vídeo completo da reunião e saiba quem estava presente.

Em 14 de fevereiro, a defesa de Bolsonaro pediu a devolução do passaporte do ex-presidente e solicitou que a medida que proíbe sua saída do país seja convertida para restrições mais brandas, como o envio do requerimento de autorização 7 dias antes da viagem.

OPERAÇÃO A operação Tempus Veritatis foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes. Na decisão, ele cita a tentativa de manter Bolsonaro no poder com um golpe de Estado. Eis a íntegra do documento (PDF – 8 MB). Moraes também levantou o sigilo de uma reunião realizada por Bolsonaro com integrantes de seu governo em julho de 2022.

Nela, o então presidente pede endosso aos ataques contra o sistema eleitoral e sugere que ministros do TSE teriam recebido dinheiro para fraudar as eleições. Saiba quem estava presente no encontro e assista aqui ao vídeo completo.

No final de janeiro, Carlos Bolsonaro também foi alvo de operação em Angra dos Reis por ter, supostamente, comandado uma estrutura paralela da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) por meio do chamado “gabinete do ódio” para monitorar ilegalmente autoridades e jornalistas.