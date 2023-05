PF investiga ameaça a professores na Bahia

A Polícia Federal (PF) investiga uma ameaça feita por um aluno de uma instituição de ensino federal a quatro professores na Bahia. Nesta terça-feira, 9, agentes federais cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do aluno. De acordo com a corporação, a investigação detectou que os educadores receberam em seus e-mails institucionais, no período de provas finais, uma ameaça com “dizeres intimidadores e de promessa de mal injusto contra os docentes, proferidas por um dos alunos”, informou em nota. A ação desta terça-feira, expedido pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana, teve por objetivo “apreender materiais que possibilitem demonstrar a motivação das ameaças e impedir a sua concretização”, diz outro trecho da nota da PF. Com o aluno, foi apreendido um notebook e um celular, sendo encontrado nos equipamentos o e-mail enviado aos professores. O investigado irá responder pelo crime de ameaça e poderá pegar uma pena de um a seis meses de detenção.

